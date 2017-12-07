Благотворительную помощь получили 5 тысяч детей в Рязанской области

Поддержка адресована семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (многодетным малообеспеченным семьям, неполным семьям, семьям с детьми-инвалидами), проживающим на территории региона

В комплексном центре социального обслуживания населения «Семья» прошла благотворительная акция по выдаче гуманитарной помощи, которая поступила в Рязанское отделение Российского красного креста» – 5 тонн шоколадных конфет «Твикс».

Передача гуманитарной помощи состоялась в рамках реализации трехстороннего Соглашения о сотрудничестве, заключенного 14 марта между правительством области, Общероссийской общественной организацией «Российский Красный крест» и ее региональным отделением.

Сладкие подарки получили 5 тысяч детей, из них более 2,5 тысячи детей, проживающих в районах области.

Источник: сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области