19:29 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
151

Рязанец выиграл грант в 100 000 рублей на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

14:37 / Общество
Проект Владимира Иванова «Конструктор для изучения программирования «РобоКрош» был признан одним из лучших

С 5 по 11 июля во Владимирской области проходила вторая смена Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Она объединила около 1000 молодых специалистов в области развития информационных технологий и смежных отраслей со всей России. Участие в смене приняла делегация Рязанской области, в состав которой вошли 16 человек – студенты образовательных организаций, представители общественных объединений, рабочая молодежь. Об этом сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта.

В ходе смены состоялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Победителями стали 20 молодых специалистов. Среди них – доцент кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета Владимир Иванов. Его проект «Конструктор для изучения программирования «РобоКрош» был признан одним из лучших и получил финансовую поддержку в размере 100 000 рублей. На эти деньги будут изготовлены конструкторы, совместимые с деталями конструктора «Lego», благодаря чему их могут использовать дети от 8 лет и старше. Данный проект позволит изучать основы программирования и робототехники и может внедряться в рамках дополнительных курсов и дисциплин в образовательных организациях.

Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов составила 2,6 млн рублей. Всего участниками второй смены форума «Территория смыслов на Клязьме» на конкурс было подано 188 проектов, 68 из них были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Благотворительную помощь получили 5 тысяч детей в Рязанской области

В Пителинском районе Рязанской области стартовал проект «Семья – единство помыслов и дел»

Рязанским автомобилистам напоминают: нарушение правил перевозки детей и подростков в машине может привести к трагедии

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы