Рязанец выиграл грант в 100 000 рублей на Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме»

Проект Владимира Иванова «Конструктор для изучения программирования «РобоКрош» был признан одним из лучших

С 5 по 11 июля во Владимирской области проходила вторая смена Всероссийского образовательного молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме». Она объединила около 1000 молодых специалистов в области развития информационных технологий и смежных отраслей со всей России. Участие в смене приняла делегация Рязанской области, в состав которой вошли 16 человек – студенты образовательных организаций, представители общественных объединений, рабочая молодежь. Об этом сообщает сайт регионального министерства молодежной политики, физической культуры и спорта.

В ходе смены состоялся Всероссийский конкурс молодёжных проектов. Победителями стали 20 молодых специалистов. Среди них – доцент кафедры промышленной электроники Рязанского государственного радиотехнического университета Владимир Иванов. Его проект «Конструктор для изучения программирования «РобоКрош» был признан одним из лучших и получил финансовую поддержку в размере 100 000 рублей. На эти деньги будут изготовлены конструкторы, совместимые с деталями конструктора «Lego», благодаря чему их могут использовать дети от 8 лет и старше. Данный проект позволит изучать основы программирования и робототехники и может внедряться в рамках дополнительных курсов и дисциплин в образовательных организациях.

Общая сумма выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов составила 2,6 млн рублей. Всего участниками второй смены форума «Территория смыслов на Клязьме» на конкурс было подано 188 проектов, 68 из них были отобраны для публичной защиты экспертным жюри, в состав которого вошли представители профильного сообщества.