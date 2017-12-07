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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязанской области сгорел деревянный жилой дом

14:55 / Происшествия

Сегодня в 3 часа 28 минут в деревне Мимишкино Касимовского района загорелся жилой деревянный дом. Площадь пожара – 120 кв. метров. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 5 пожарных автомобилей, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы, сообщает сайт регионального управления МЧС России.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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