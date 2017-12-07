В Рязанской области сгорел деревянный жилой дом

Сегодня в 3 часа 28 минут в деревне Мимишкино Касимовского района загорелся жилой деревянный дом. Площадь пожара – 120 кв. метров. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На борьбу с огнем выезжали 5 пожарных автомобилей, 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы, сообщает сайт регионального управления МЧС России.