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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Выставка из фондов музея-заповедника Сергея Есенина в селе Константиново Рязанской области открылась в Краснодарском крае

15:03 / Культура

В церемонии открытия выставки «Знакомый Ваш Сергей Есенин» в Новороссийском историческом музее-заповеднике приняли участие директор Новороссийского исторического музея-заповедника Лариса Колбасина, заместитель начальника управления культуры города Новороссийска Сергей Шептий и представитель музея-заповедника С.А. Есенина Ирина Агапова. Она передала в дар коллегам полное собрание сочинений С.А. Есенина и провела экскурсию по выставке.

В экспозицию вошло более ста предметов, рассказывающих о жизни и творчестве поэта и села Константинова. Усадьба родителей С.Есенина запечатлена на живописных и графических работах рязанских авторов (Т.П. Радимовой, С.А. Епифанова, А.А. Ромодановской, В.А. Шестакова). Представлены пейзажи заслуженного художника России В.М. Решедько (масло), А.В. Печатнова (акварель), иллюстрации к произведениям поэта.

В экспозиции представлен женский костюм села Константинова и вещи, которые были частью обстановки дома Есениных: грибок для штопки Т.Ф. Есениной, полотенце, гребень для прядения, веретено, чернильница. Выставку дополняют фотографии разных лет, прижизненные издания поэта и рукописи его произведений.

Выставка в Новороссийске будет работать до 30 августа, сообщает сайт регионального министерства культуры.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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