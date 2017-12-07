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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Жителей города и области приглашают на фотовыставку «Усадьбы Рязанской губернии XIX века»

16:00 / Культура
Выставка откроется в музее-заповеднике «Усадьба С.Н. Худекова»

Посетители познакомятся с особенностями каждой из усадеб, увидят архитектуру прошлых веков, проникнутся атмосферой того времени, а также узнают о людях, которые жили в этих усадьбах. Кто-то из них внес огромный вклад в науку, кто-то в медицину, кто-то прославил себя на полях сражений, рискуя собственной жизнью, а кто-то оставил после себя прекрасные парки и великолепные усадебные постройки.

Экспозиция откроется 12 июля в 12.00 часов, сообщает сайт «Музеи Рязанской области».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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