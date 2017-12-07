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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Рязанских школьников приглашают творчески провести воскресный день на родине Сергея Есенина

16:06 / Туризм

16 июля с 11 до 15 часов в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константиново пройдет музейная программа для детей в дни школьных каникул. Она направлена на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения в условиях современного музея.

Для детей будут организованы игры в «Крокет» и «Котел», мастер-классы по росписи глиняного изделия, изготовлению глиняной свистульки, валянию из непряденой шерсти. Впервые маленькие посетители смогут изготовить перчаточную куклу и поставить спектакль с ее участием.

Источник: сайт «Музеи Рязанской области»

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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