Рязанских школьников приглашают творчески провести воскресный день на родине Сергея Есенина

16 июля с 11 до 15 часов в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина в Константиново пройдет музейная программа для детей в дни школьных каникул. Она направлена на формирование ценностных ориентаций подрастающего поколения в условиях современного музея.

Для детей будут организованы игры в «Крокет» и «Котел», мастер-классы по росписи глиняного изделия, изготовлению глиняной свистульки, валянию из непряденой шерсти. Впервые маленькие посетители смогут изготовить перчаточную куклу и поставить спектакль с ее участием.

Источник: сайт «Музеи Рязанской области»