В Рязанской области полицейские ликвидировали плантацию конопли

Как сообщает сайт регионального УМВД России, в поле зрения оперативников оказался 35-летний неработающий житель села Казачья Слобода Шацкого района. Мужчина употреблял наркотики растительного происхождения и, предположительно, мог хранить их у себя дома.

Для проверки информации сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» провели в доме у мужчины санкционированное судом обследование. Был изъят сверток с готовой марихуаной массой 142 грамма. На приусадебном участке оперативники обнаружили целую плантацию конопли. На открытом грунте росло 69 кустов наркосодержащего растения, которые также были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Также планируется привлечение злоумышленника к уголовной ответственности. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.