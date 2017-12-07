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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязанской области полицейские ликвидировали плантацию конопли

16:25 / Общество

Как сообщает сайт регионального УМВД России, в поле зрения оперативников оказался 35-летний неработающий житель села Казачья Слобода Шацкого района. Мужчина употреблял наркотики растительного происхождения и, предположительно, мог хранить их у себя дома.

Для проверки информации сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД России «Шацкий» провели в доме у мужчины санкционированное судом обследование. Был изъят сверток с готовой марихуаной массой 142 грамма. На приусадебном участке оперативники обнаружили целую плантацию конопли. На открытом грунте росло 69 кустов наркосодержащего растения, которые также были изъяты в качестве вещественных доказательств.

По факту незаконного хранения наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ. Также планируется привлечение злоумышленника к уголовной ответственности. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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