Выставка из фондов музея-заповедника Сергея Есенина в Рязанской области открылась в Краснодарском крае

12 июля в 14.00 в Певческом корпусе историко-архитектурного музея-заповедника откроется выставка «Холмогорская резьба по кости» из фондов Государственного музейного объединения «Художественная культура Русского Севера» города Архангельска.

В экспозиции будут представлены работы известных мастеров резьбы по кости: Н.Д. Буторина, Г.Ф. Осипова, А.Е. Штанга, А.С. Гурьева, В.Н. Хабарова, В.А. Просвирнина, В.Я. Кузнецова, В.С. Лохова, И.И. Маклаковой, В.М. Баландина, а также молодых художников-косторезов.

История древнего народного промысла насчитывает более 400 лет. Появление вблизи Архангельска в Холмогорах косторезного ремесла было не случайным. На побережье Ледовитого океана в вечной мерзлоте часто находили ископаемую «голубую кость» – бивни мамонтов. Охотой добывали драгоценные моржовые клыки, называемые «рыбьим зубом».

Наличие богатых запасов кости, близость торговых путей и богатая художественная культура Русского Севера создали здесь все условия для развития и процветания косторезного искусства, которое с древних времен считалось типичным русским искусством, и называлось «резьбой руссов».

Наиболее распространенные виды изделий – это ларцы и шкатулки, кубки и вазы, гребни, ножи для разрезания бумаги, шахматы, декоративные экраны, украшения, предметы церковного искусства. Каждый предмет имеет высокий исполнительский и художественный уровень. Источник: сайт «Музеи Рязанской области»