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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию приехали на практику студенты со всей России

18:13 / Общество
В Рязанскую нефтеперерабатывающую компанию приехали на практику студенты со всей России

Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала для 65 студентов ведущих инженерно-технических вузов страны производственную практику. В течение трех недель будущие технологи, механики и энергетики из Ставрополя, Екатеринбурга, Тамбова, Иванова, Смоленска, Новочеркасска, Санкт-Петербурга, Москвы и Рязани будут наглядно изучать современные процессы и технологии, применяемые на передовом предприятии нефтяной отрасли.

За каждым студентом предприятие закрепляет руководителя практики из числа работников технологических объектов. Под их контролем студенты уже на практике узнают, как сырьевой продукт очищается от серы, что такое технологическая печь, аппаратурное оформление процесса и многое другое. Некоторые занятия проводятся на учебном полигоне, где размещены макеты действующих технологических установок завода, и студенты на практике могут отследить всю технологическую цепочку процесса.

По окончании производственной практики ребята смогут сдать экзамен, получить рабочую профессию и разряд, что значительно облегчит им поступление на работу после окончания вуза.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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