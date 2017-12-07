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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Гости фестиваля «Малина-2017» в Рязанской области соткут малиновый ковер

18:16 / Культура
Автор фото: Татьяна Клемешева | Гости фестиваля «Малина-2017» в Рязанской области соткут малиновый ковер
Фото: Татьяна Клемешева.

Акция, объединяющая всех любителей малины и активного летнего отдыха, пройдет в финале праздника. Об этом рассказал министр культуры региона Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной ежегодному празднику в рыбновском селе Новоселки.

С 11.00 15 июля заработают интерактивные площадки для взрослых и детей, где можно будет попробовать себя в народных ремеслах, сыграть в игр, послушать народную музыку и, конечно, попробовать различные лакомства. «В этом году нам не особенно повезло с погодой, поэтому «в гости к малине» приедут клубника, смородина и другие ягоды», – поделился Виталий Попов. Также зрители увидят выступления шеф-поваров ведущих ресторанов Рязани, которые приготовят блюда с малиной в составе. Для любителей садоводства состоится встреча с кандидатом сельскохозяйственных наук, телеведущей Октябриной Ганичкиной. Кроме того, жители Новоселок и творческие работники выберут обладателя лучшего «малинового костюма» и принять участие в конкурсе смогут все желающие.

Гастрономический фестиваль «Малина» проходит в селе Новоселки с 2007 года. Издревле местные жители выращивали более 20 сортов малины, которые отправлялись в Москву, Рязань и другие города. В 2016 году фестиваль посетили более 5 тысяч туристов из нескольких регионов страны. В 2017 году праздник был включен в «Национальный календарь событий России», в раздел «Лучшие события 2017 года».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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