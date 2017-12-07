Рязанцы смогут приехать на фестиваль малины на специальных автобусах

Специальный транспорт будет отправляться с Приокского вокзала, отметил министр культуры региона Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной празднику. Торжество с 2007 года проходит в рыбновском селе Новоселки.

Первый автобус поедет в 10.30. Рейсы будут платными, при этом выезжать транспорт будет «по наполненности». Обратно в Рязань на таких автобусах гости фестиваля смогут уехать, начиная с 15.00.

Фестиваль «Малина-2017» состоится 15 июля. Гости попробуют себя в творчестве и народных ремеслах, сыграют в игры, послушают музыку от народных коллективов области и, конечно, попробуют малину и другие ягоды. Также зрителей ждут выступления шеф-поваров ведущих ресторанов Рязани, общение с телеведущей Октябриной Ганичкиной и конкурс на лучший «малиновый костюм». В 2017 году праздник был включен в «Национальный календарь событий России» в раздел «Лучшие события 2017 года».