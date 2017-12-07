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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Более 1720 человек пострадало за полгода на территории Рязанской области от укусов диких и домашних животных

18:22 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, среди животных выявлено 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от этой инфекции умирают десятки тысяч человек. Ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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