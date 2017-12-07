Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, среди животных выявлено 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от этой инфекции умирают десятки тысяч человек. Ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.
Более 1720 человек пострадало за полгода на территории Рязанской области от укусов диких и домашних животных
18:22 11.07.2017 / Здоровье
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Ранее по теме:
За прошедшую неделю от укусов клещей в Рязанской области пострадало 100 человек
Врачи ухоловской Центральной районной больницы провели выездное обследование жителей села Ясенок
Рязанские аграрии приняли участие в уникальном здоровьесберегающем проекте