Более 1720 человек пострадало за полгода на территории Рязанской области от укусов диких и домашних животных

Как сообщает сайт регионального Роспотребнадзора, среди животных выявлено 12 случаев лабораторно подтвержденного бешенства. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире от этой инфекции умирают десятки тысяч человек. Ежегодно в России по поводу укусов животных обращается около 400 тысяч человек, из них порядка 250 тысяч нуждаются в проведении специфического антирабического лечения.