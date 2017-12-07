В целях безопасного въезда на территорию школы № 8 с 1 по 30 августа у здания образовательного учреждения будет запрещена стоянка транспортных средств. Вдоль территории школы будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает сайт администрации Рязани.
В Рязани на проезде Щедрина будет временно запрещена стоянка транспорта
18:25 11.07.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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