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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязани на проезде Щедрина будет временно запрещена стоянка транспорта

18:25 / Актуально

В целях безопасного въезда на территорию школы № 8 с 1 по 30 августа у здания образовательного учреждения будет запрещена стоянка транспортных средств. Вдоль территории школы будут установлены соответствующие дорожные знаки, сообщает сайт администрации Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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