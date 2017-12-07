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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Рязанские школьники, отдыхающие в оздоровительных лагерях Солотчи, показали свою силу, ловкость и смекалку

18:27 / Общество
На базе оздоровительного лагеря «Смена» состоялись V спортивно-творческие соревнования среди лагерей солотчинской зоны «Лагериада-2017»

Учредитель состязаний – управление образования и молодежной политики администрации Рязани. В соревнованиях приняли участие отдыхающие пяти лагерей – «Сатурн», «Сказка», «Смена», «Солнечный», «Исток». В этом году «Лагериада» посвящена 95-летию со дня образования пионерской организации.

По информации сайта администрации Рязани, команды состязались в соревнованиях по футболу, пионерболу, стритболу, троеборью. Были организованы «Веселые старты», конкурс «Группа поддержки» и викторина «Будь готов!», где ребята продемонстрировали свою физическую подготовку и эрудицию.

В общем зачете лучшей была признана сборная лагеря «Смена», на втором месте – «Сказка», на третьем – «Солнечный». Победителям и призерам соревнований вручили кубки, грамоты и призы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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