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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязанской области увеличен объем медицинской помощи с применением ЭКО до 540 процедур

18:35 / Здоровье

В этом году в области разработан региональный план по организации оказания медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО). Проведены «кустовые» выездные рабочие совещания на базе межрайонных центров с руководителями медицинских организаций по совершенствованию организации работы по направлению пациентов на ЭКО.

Ведется работа по повышению информированности населения, в том числе проживающего в сельской местности, об оказании медицинской помощи с применением ЭКО. Увеличивается количество пациентов, направленных на ЭКО врачами акушерами-гинекологами ЦРБ.

За 6 месяцев текущего года на ЭКО направлено 372 человека. В настоящее время на учете по беременности после ЭКО состоит 188 пациенток.

Источник: сайт министерства здравоохранения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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