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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В лечебные учреждения Рязанской области придут работать выпускники медуниверситета

18:40 / Общество

В министерстве здравоохранения области состоялось рабочее совещание Координационного Совета по подготовке медицинских кадров. В его работе приняли участие министр здравоохранения области Андрей Прилуцкий, ректор Рязанского государственного медицинского университета им. И.П. Павлова Роман Калинин, начальник управления аспирантуры, ординаторы, интернатуры, магистратуры медуниверситета Олег Урясьев, декан факультета дополнительного профессионального образования вуза Мария Фомина, начальник отдела государственной службы и кадров областного минздрава Лиана Сошкина и другие.

Во время совещания рассматривались вопросы возможности трудоустройства выпускников РязГМУ, прошедших процедуру аккредитации, врачами участковыми терапевтами в медицинские организации области. Министерством будут представлены вакансии. По предварительным данным для работы в первичном звене подведомственных лечебных учреждений требуется около 50 участковых врачей терапевтов.

В этом году после прохождения процедуры аккредитации 9 студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки, планируют работать врачами – участковыми терапевтами. После прохождения целевой интернатуры планируют трудоустроиться в медицинские организации области 60 человек, из них врачами участковыми терапевтами – 12 человек.

В настоящее время врачи участковые терапевты требуются в городских больницах №№ 10 и 11, городской больнице №5, городских поликлиниках №14 и «Красное знамя», амбулаторно-поликлинических отделениях ЦРБ Кадома, Касимова, Спас-Клепиков, Кораблина, Ряжска, Сараев, Сасова, Скопина, Спасска, Старожилова, Ухолова и Шацка, сообщает сайт регионального министерства здравоохранения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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