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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Против рязанского предпринимателя, задолжавшего государству более миллиона рублей, возбуждено уголовное дело

18:46 / Общество

Сасовским межрайонным следственным отделом регионального следственного управления Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица).

В 2015 году подозреваемый, осуществляя предпринимательскую деятельность, оказывал услуги по предварительным расчетам рыночной стоимости объектов оценки, составлению анализа рынка услуг по размещению рекламы. Для минимизации налогооблагаемой базы по НДС и НДФЛ он создал искусственный документооборот, изготовил фиктивные документы по взаимоотношениям с организациями, с которыми фактически взаимоотношений не имел. В результате уклонился от уплаты налогов на сумму более 1 миллиона рублей.

Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время следствием собираются доказательства вины индивидуального предпринимателя. В ходе расследования уголовного дела будут приняты меры к возмещению причиненного ущерба бюджетной системе Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: сайт Следственного управления следственного комитета РФ по Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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