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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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На этой неделе проверят 60 рязанских аптек

18:54 / Актуально
Тему обсуждали сегодня на заседании регионального правительства

Сегодня в ходе заседания правительства области глава региона заслушал отчет ряда министров об исполнении поручений, данных им ранее. В частности, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий доложил Николаю Любимову о результатах проверочных мероприятий в организациях аптечной сети региона.

По словам министра здравоохранения области, в рамках мониторинга цен на жизненно необходимые лекарственные препараты с 3 по 9 июля проведены проверки в 63 аптеках и аптечных пунктах Рязани. В работе принимают активное участие волонтерские группы. По итогам сравнительного анализа, разница цен между аптеками на одноименные лекарственные препараты не превышает 1,7 процента, что свидетельствует о высокой конкуренции в областном центре. В течение этой недели будет проверено еще 60 аптек.

Глава региона Николай Любимов поручил продолжить работу по контролю за ценами в аптеках, при этом оперативно размещая информацию о результатах проверок в Интернете. Дано также поручение максимально активизировать деятельность по проведению централизованных закупок лекарств.

Мы должны сделать все для того, чтобы избежать любых фактов коррупциогенности. Кроме того, это дает возможность приобретать лекарства по более низким ценам, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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