В Рязанской области на 45 млн рублей увеличены расходы на развитие аграрного сектора экономики

Сегодня на заседании регионального правительства был утвержден ряд изменений в бюджет области. Провел заседание правительства области глава региона Николай Любимов

В частности, на 45 млн. рублей увеличены расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса. В том числе 40 млн рублей будет направлено на возмещения аграриям части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных работ.

Мы обязательно продолжим помогать сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас нелегкая пора, особенно в связи с погодными условиями, – сказал глава региона Николай Любимов.

Кроме того, на 11 млн 343,7 тыс. рублей увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан, на три миллиона рублей – на развитие культуры и туризма в Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области