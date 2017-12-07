19:32 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
129

В Рязанской области на 45 млн рублей увеличены расходы на развитие аграрного сектора экономики

19:04 / Экономика
Сегодня на заседании регионального правительства был утвержден ряд изменений в бюджет области. Провел заседание правительства области глава региона Николай Любимов

В частности, на 45 млн. рублей увеличены расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса. В том числе 40 млн рублей будет направлено на возмещения аграриям части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных работ.

Мы обязательно продолжим помогать сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас нелегкая пора, особенно в связи с погодными условиями, – сказал глава региона Николай Любимов.

Кроме того, на 11 млн 343,7 тыс. рублей увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан, на три миллиона рублей – на развитие культуры и туризма в Рязанской области.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области продолжается сбор земляники

Жителям Рязанской области вернули долги по зарплате – всего более 120 миллионов рублей

В Рязани подешевели капуста, огурцы и картофель, а яблоки и сахар подорожали

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы