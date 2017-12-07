Лазейки для недобросовестных участников инвестиционной деятельности в Рязанской области прикроют

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, был одобрен законопроект, направленный на совершенствование регионального инвестиционного законодательства, создание условий для стимулирования инвестдеятельности предприятий и организаций Рязанской области.

Мы должны упростить порядок заключения соглашений с инвесторами, уточнить его и сделать условия для инвесторов более комфортными. Вместе с тем, по результатам оценки эффективности предоставления господдержки в Рязанской области, надо внести соответствующие коррективы для того, чтобы не было лазеек для недобросовестных участников инвестиционной деятельности, – сказал Николай Любимов.