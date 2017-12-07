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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Лазейки для недобросовестных участников инвестиционной деятельности в Рязанской области прикроют

19:10 / Власть

Сегодня на заседании регионального правительства, которое провел временно исполняющий обязанности губернатора Николай Любимов, был одобрен законопроект, направленный на совершенствование регионального инвестиционного законодательства, создание условий для стимулирования инвестдеятельности предприятий и организаций Рязанской области.

Мы должны упростить порядок заключения соглашений с инвесторами, уточнить его и сделать условия для инвесторов более комфортными. Вместе с тем, по результатам оценки эффективности предоставления господдержки в Рязанской области, надо внести соответствующие коррективы для того, чтобы не было лазеек для недобросовестных участников инвестиционной деятельности, – сказал Николай Любимов.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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