19:33 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
246

С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов

19:14 / Актуально
Решение принято сегодня на заседании правительства области

Участники заседания одобрили проект постановления, согласно которому с 1 сентября на 4 процента увеличиваются нормативы государственных академической и социальной стипендий студентам региональных ссузов. Речь также шла о правилах формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.

На заседании были также внесены изменения в программу развития физкультуры, спорта и молодежной политики. На субсидирование молодежных и детских общественных объединений направлено более 2 млн. рублей. Кроме того, утверждены изменения, предусматривающие приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

На этой неделе проверят 60 рязанских аптек

Завтра в Рязани по ряду адресов отключат холодную воду

В Рязани на проезде Щедрина будет временно запрещена стоянка транспорта

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы