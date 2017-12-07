С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов

Решение принято сегодня на заседании правительства области

Участники заседания одобрили проект постановления, согласно которому с 1 сентября на 4 процента увеличиваются нормативы государственных академической и социальной стипендий студентам региональных ссузов. Речь также шла о правилах формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета.

На заседании были также внесены изменения в программу развития физкультуры, спорта и молодежной политики. На субсидирование молодежных и детских общественных объединений направлено более 2 млн. рублей. Кроме того, утверждены изменения, предусматривающие приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим федеральным законодательством.

Источник: сайт правительства Рязанской области