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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Глав рязанского региона Николай Любимов: «Надо решать те вопросы, которые у людей появляются»

19:36 / Власть

В ходе сегодняшнего заседания правительства области особое внимание Николай Любимов уделил контролю за качеством работы с обращениями граждан, в том числе тех, которые поступили в адрес Президента РФ В.В. Путина во время «прямой линии». Глава региона отметил также необходимость усиления работы с обращениями граждан в районных центрах, сельских поселениях, где зачастую наблюдается невнимательное и невежливое отношение должностных лиц к заявителям.

Надо внимательно относиться ко всем обращениям. Президент России В.В. Путин нам в этом отношении подает очень хороший пример. И главное, надо решать те вопросы, которые у людей появляются, – сказал глава региона.

Николай Любимов дал поручение министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой представить план по организации и проведению «прямых линий» с главой рязанского региона на 2017-2018 годы.

Комментируя работу в районах, глава региона назвал недопустимой ситуацию с главой сельского поселения Стрелецкие Выселки, который был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде: «В таком случае необходимо сразу принимать решение об увольнении. Мало того, что человек попался пьяным, он еще и вел себя недопустимо, по-хамски».

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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