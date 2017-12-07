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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В Рязанской области возродят спортивный календарь

19:42 / Спорт

Сегодня на заседании правительства области глава региона Николай Любимов поручил министру молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяне Пыжонковой возродить календарь спортивных событий, включив в него массовые спортивные мероприятия муниципальных образований региона. «Такой календарь нужно готовить ежегодно. Эта информация должна быть общедоступной, тогда людям будет легче сориентироваться и спланировать, в каких спортивных мероприятиях они смогут принять участие», – сказал Николай Любимов. Глава региона отметил, что спортивный календарь дает возможность проанализировать уровень организации и активность физкультурной и спортивной жизни в муниципальных образованиях, будет стимулировать глав МО в повышении эффективности этой работы.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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