Коллективы 330 предприятий и организаций Рязанской области приняли участие в благотворительном марафоне «С любовью к детям!»

Марафон стартовал в регионе с 1 июня, его участниками стали и более 100 физических лиц

О ходе благотворительного марафона «С любовью к детям!», инициативу проведения которого поддержал глава региона Николай Любимов, на заседании правительства области рассказал сегодня министр социальной защиты населения Денис Боков. В настоящее время собрано 2 млн. 837 тыс. рублей, что уже значительно превысило результат прошлого года. Николай Любимов отметил значимость этого марафона, который направлен на оказание помощи нуждающимся людям, а также высокую результативность его проведения.

Источник: сайт правительства Рязанской области