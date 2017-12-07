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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Коллективы 330 предприятий и организаций Рязанской области приняли участие в благотворительном марафоне «С любовью к детям!»

19:50 / Общество
Марафон стартовал в регионе с 1 июня, его участниками стали и более 100 физических лиц

О ходе благотворительного марафона «С любовью к детям!», инициативу проведения которого поддержал глава региона Николай Любимов, на заседании правительства области рассказал сегодня министр социальной защиты населения Денис Боков. В настоящее время собрано 2 млн. 837 тыс. рублей, что уже значительно превысило результат прошлого года. Николай Любимов отметил значимость этого марафона, который направлен на оказание помощи нуждающимся людям, а также высокую результативность его проведения.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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