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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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В заготовке кормов в Рязанской области лидируют аграрии Кораблинского, Скопинского и Рыбновского районов

20:02 / Экономика
В сельхозпредприятиях этих районов уже заготовлено более 60 процентов сенажа от плана

Тему обсуждали сегодня на заседании регионального правительства. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов доложил главе региона Николаю Любимову о том, что в рамках исполнения его поручения создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборке урожая 2017 года. В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдается отставание от плановых показателей по заготовке сена, сенажа и силоса. Штаб работает круглосуточно, регулярно проводятся совещания с главами администраций районов, позволяющие своевременно мониторить ситуацию и оперативно решать проблемные вопросы. Глава региона Николай Любимов поручил министру оперативно помогать хозяйствам по мере возникновения проблем.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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