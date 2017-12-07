В заготовке кормов в Рязанской области лидируют аграрии Кораблинского, Скопинского и Рыбновского районов

В сельхозпредприятиях этих районов уже заготовлено более 60 процентов сенажа от плана

Тему обсуждали сегодня на заседании регионального правительства. Министр сельского хозяйства и продовольствия области Виталий Артемов доложил главе региона Николаю Любимову о том, что в рамках исполнения его поручения создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборке урожая 2017 года. В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдается отставание от плановых показателей по заготовке сена, сенажа и силоса. Штаб работает круглосуточно, регулярно проводятся совещания с главами администраций районов, позволяющие своевременно мониторить ситуацию и оперативно решать проблемные вопросы. Глава региона Николай Любимов поручил министру оперативно помогать хозяйствам по мере возникновения проблем.

Источник: сайт правительства Рязанской области