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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Замечания и предложения экспертов и общественности по проекту приказа минкульта РФ по «Есенинской Руси» будут обобщены

20:12 / Власть

На заседании регионального правительства сегодня вице-губернатор Сергей Филимонов проинформировал о том, что министерством культуры Российской Федерации проведена государственная историко-культурная экспертиза и на ее основании подготовлен проект приказа об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения Достопримечательное место «Есенинская Русь». Документ размещен на сайте минкульта РФ. Глава региона Николай Любимов поручил вице-губернатору области Сергею Филимонову совместно с начальником Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олегом Василькиным обобщить замечания и предложения экспертов и общественности по проекту приказа.

Кроме того, вице-губернатор Сергей Филимонов обратил внимание на то, что в настоящее время действует введенный федеральным ведомством мораторий на любое строительство на территории Достопримечательного места до вступления в силу этого приказа. По мнению областного прокурора Олега Черныша, неограниченный срок действия моратория ставит под угрозу выполнение ряда федеральных программ. Глава региона Николай Любимов поручил вице-губернатору Сергею Филимонову и начальнику Госинспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области Олегу Василькину обратиться в минкульт РФ с тем, чтобы не допустить такой ситуации.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
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