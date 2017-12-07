На Youtube создан канал правительства Рязанской области

Сегодня на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев сообщил о том, что на сервисе видеохостинга Youtube создан канал правительства Рязанской области. Это позволит повысить открытость и информированность населения о деятельности главы региона, исполнительных органов власти и проектной работе. Глава региона Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства Алексею Тюменеву обеспечить качественное наполнение созданного канала и безопасность.

Кроме того, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев доложил Николаю Любимову о работе специального раздела «Солотча», созданного на официальном сайте регионального правительства,. Он отметил, что на сегодняшний день по вопросу строительства в поселке Солотча поступило четыре обращения, которые находятся на рассмотрении. На одно из них подготовлен и размещен ответ. Вместе с тем, ведется работа с администрацией Рязани по обобщению аналогичных вопросов жителей, обратившихся в муниципалитет, и размещении в этом разделе информации о градостроительной деятельности. Николай Любимов отметил, что необходимо активизировать информирование населения о созданном на сайте разделе «Солотча», поскольку пока количество поступивших обращений небольшое.

Источник: сайт правительства Рязанской области