19:31 МСК
Среда
12 / 07 / 2017
Выпуск № 126 (5413)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
292

На Youtube создан канал правительства Рязанской области

20:18 / Общество

Сегодня на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев сообщил о том, что на сервисе видеохостинга Youtube создан канал правительства Рязанской области. Это позволит повысить открытость и информированность населения о деятельности главы региона, исполнительных органов власти и проектной работе. Глава региона Николай Любимов поручил заместителю председателя правительства Алексею Тюменеву обеспечить качественное наполнение созданного канала и безопасность.

Кроме того, заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев доложил Николаю Любимову о работе специального раздела «Солотча», созданного на официальном сайте регионального правительства,. Он отметил, что на сегодняшний день по вопросу строительства в поселке Солотча поступило четыре обращения, которые находятся на рассмотрении. На одно из них подготовлен и размещен ответ. Вместе с тем, ведется работа с администрацией Рязани по обобщению аналогичных вопросов жителей, обратившихся в муниципалитет, и размещении в этом разделе информации о градостроительной деятельности. Николай Любимов отметил, что необходимо активизировать информирование населения о созданном на сайте разделе «Солотча», поскольку пока количество поступивших обращений небольшое.

Источник: сайт правительства Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 11 июля 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Коллективы 330 предприятий и организаций Рязанской области приняли участие в благотворительном марафоне «С любовью к детям!»

Против рязанского предпринимателя, задолжавшего государству более миллиона рублей, возбуждено уголовное дело

В лечебные учреждения Рязанской области придут работать выпускники медуниверситета

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:50
Рязанцев приглашают купить местную продукцию по выгодным ценам
17:43
В Рязани и Архангельске открылись перекрестные выставки резьбы по кости и скопинской керамики
17:39
В Рязани стартовал чемпионат Вооруженных сил России по боксу
17:36
В Рязани на три дня перекроют движение транспорта из-за ремонтных работ
16:57
Рязанские нотариусы передали в дар Успенскому кафедральному собору икону своих покровителей – святых Маркиана и Мартирия
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы