Вячеслав Коростылев: «Без опоры на традиции нет национальной идеи»

Народная культура – не отживающая свой век «периферия» этнического творчества, а плодоносная почва национального бытия.

…Есть в центре Рязани необычный для современной городской среды дом, напоминающий резную деревянную шкатулку с секретом. Расположенный в этом здании областной научно-методический центр народного творчества давно уже стал своеобразным храмом традиционной народной культуры, хранилищем народной эстетической памяти.

Дом этот знаменит и почитаем далеко за пределами региона и даже страны во многом благодаря подвижнической деятельности заслуженного работника культуры РФ, Почетного гражданина города Рязани, заместителя председателя Геральдического совета при губернаторе Рязанской области, члена научного комитета Международной организации по сохранению народного творчества (ИОФ ЮНЕСКО) Вячеслава Васильевича Коростылева. Более 30 лет возглавлял он это учреждение, превратив его в одно из лучших в стране, подтверждением чему явился Первый всероссийский конгресс этнографов и антропологов, прошедший по инициативе В.В. Коростылева на рязанской земле и ставший в дальнейшем традиционным.

Заслуги В.В. Коростылева в сфере изучения и сохранения народной культуры признаны на высоком уровне. В России – профильными институтами РАН, учеными с мировым именем – академиками В.А. Тишковым, Г.В. Вилинбаховым, К.В. Чистовым, А.С. Гердом. За рубежом – крупнейшими международными организациями, занимающимися проблемами народной культуры, в том числе действующими в структуре ЮНЕСКО. «Уважаемый господин профессор» – так начинаются письма иностранных коллег из Австрии, Швейцарии, Кипра, других стран, где к В.В. Коростылеву относятся именно как к серьезному ученому, хотя он никогда не гнался за учеными степенями и званиями, отдавая весь свой незаурядный организаторский талант, энергию, время практической работе.

Главное детище В.В. Коростылева – «Рязанский этнографический вестник», 60 томов которого – личный жизненный подвиг Вячеслава Васильевича и уникальный факт национального культурного наследия. Широчайший спектр опубликованных на его страницах исследований не может не впечатлять. Детский и музыкальный фольклор Рязанской области, духовная культура рязанских крестьян, рязанская топонимика, народная пищевая культура и язык народного костюма, традиции местного свадебного обряда, историко-этнологические очерки о рязанском казачестве XV–XVIII вв. и рязанском народном ополчении в годы Первой мировой войны… Издательский портфель журнала может составить честь любому академическому гуманитарному институту.

Вот как оценивает этот многотомный труд председатель Геральдического совета при Президенте РФ академик Г.В. Вилинбахов: «Десятки томов этнографических, культурологических и краеведческих изданий, сборников материалов и словарей, собранные и опубликованные под руководством Вячеслава Васильевича, сегодня являются, без преувеличения, научным и культурным достоянием всероссийского и международного масштаба, не имеющим аналогов по фундаментальности охвата, качеству научной обработки и полноте подачи материала ни в одном из субъектов Российской Федерации, включая и те, где для подобных целей содержат институты и академии с крупными штатами сотрудников и внушительными бюджетами».

Почему главный государственный герольдмейстер России академик Г.В. Вилинбахов так высоко оценивает труд рязанца?

Дело в том, что еще одной важнейшей заслугой В.В. Коростылева и его коллеги и единомышленника М.К. Шелковенко – заслуженного художника России, ныне члена Геральдического совета при Президенте России, стало создание в 1997 году – ровно 20 лет назад – Геральдической комиссии при администрации Рязанской области (ныне – Геральдический совет при губернаторе региона). Благодаря таланту, энергии и опыту этих двух замечательных людей Рязанская область первой в стране провела масштабную геральдическую реформу и вступила в XXI век с официальными символами всех муниципальных образований. В 90-е годы, на этапе становления новой российской государственности, геральдическая работа имела важное государственное значение, став образцовой площадкой для последующего геральдического обеспечения всех субъектов РФ. Следующим шагом В.В. Коростылева в этой сфере стал серийный выпуск уникального для нашей области и всей страны издания – «Вестник Геральдического совета» при Губернаторе Рязанской области».

Следует подчеркнуть, что региональная история не только далекого, но и недавнего прошлого – всегда в сфере постоянных интересов В.В. Коростылева. Ведь за его плечами – огромный жизненный опыт комсомольского вожака, бригадира, комиссара, командира студенческого строительного отряда – в свое время одного из самых успешных в стране. Этой яркой странице личной и общей со своим поколением биографии Вячеслав Васильевич посвятил книгу «Моя целина», проиллюстрированную сотнями уникальных фотографий. Профессия каменщика, которую он тогда, еще в молодости, приобрел на целине, стала символической прелюдией к его дальнейшей судьбе. Ведь ему в прямом и переносном смысле довелось закладывать фундамент нового, ответственного отношения к сохранению и спасению традиционной народной культуры, которой в лихие девяностые грозила неминуемая гибель под натиском китчевой «попсы» и «масскульта».

Осуществить столь масштабные замыслы в сложных финансовых условиях, в преодолении самых разных трудностей и препятствий, которых было немало на его пути, мог только человек с сильным характером и волей к победе. Эти качества Вячеслав Васильевич унаследовал от отца, деда, прадеда – людей духовно и физически крепких, созидательных, целеустремленных. Это мощное родовое начало проявилось и в сфере его профессионального интереса к проблеме преемственности традиций, связующих многие поколения русских людей, и в самом характере Вячеслава Коростылева, несгибаемого в своих убеждениях, непреклонного в решениях и поступках, независимого во взглядах и суждениях. «Человек-кремень», «человек-скала» – говорят о таких в народе. Ответ на вопрос, откуда эти свойства в личности Вячеслава Васильевича, можно найти в его замечательной книге «Мой отец – русский офицер».

Нравственным ориентиром в работе по сохранению народной культуры для В.В. Коростылева всегда являлась Наталья Ивановна Лебедева, выдающийся историк-этнограф с мировым именем, наша землячка, человек непростой судьбы, не избежавшая в свое время гонений на этнографическую науку, но сохранившая силу духа и преданность любимому делу. В.В. Коростылев не только издал ее замечательные труды, посвятил ее памяти юбилейные Лебедевские чтения, но и увековечил ее светлый образ в выразительном мемориальном барельефе на здании средней школы № 1 г. Рязани, созданном московским скульптором А.С. Твердовым на личные средства Вячеслава Коростылева.

Сегодня Вячеслав Васильевич отмечает свое 70-летие. Он полон новых интереснейших замыслов. Ведь областной центр народного творчества, возглавляемый теперь его единомышленницей, председателем Комиссии по культуре Общественной палаты Рязанской области Е.М. Шаповской, по-прежнему нуждается в его духовной поддержке и участии, а забот и дел у центра, как всегда, немало: народные фестивали, работа клубов и домов культуры, поддержка массового культурного творчества в сельских районах области…

Как всегда, мыслящий прогрессивно и стратегически, Вячеслав Коростылев убежден: народная культура – не отживающая свой век «периферия» этнического творчества, а плодоносная почва национального бытия, вечно живая традиция, без которой нет и не может быть национальной идеи.

Ольга Воронова,

член Общественной палаты Российской Федерации,

профессор РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук