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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Три теплых слова

00:01 / Культура
Рязанцы встретились на Почтовой в День семьи, любви и верности
Три теплых слова

Главным моментом празднования стало чествование семей, которые уже долгие годы находятся в браке, а также многодетных пар. Одной из награжденных стала семья Гордиенко, в которой воспитываются трое детей.

На всей улице Почтовой развернулись площадки для маленьких и взрослых гостей. Центральная детская библиотека предложила юным рязанцам конкурс рисунков на асфальте: детям нужно было изобразить то, что ассоциируется у них с семьей. Клоуны учили малышей собирать музыкальный инструмент из кубиков, играть в мини-спектакле и украшать пряники.

Для посетителей постарше устроили квест, в ходе которого нужно было найти главных героев торжества – князя Петра и его жену Февронию. Параллельно с этим работала литературная площадка «Живая строка» и уголок социальных работников, консультирующих по семейным вопросам. И, конечно, любого из участников праздника ждали на главной сцене: в перерывах между выступлениями артистов каждый мог лично поздравить земляков с Днем семьи, любви и верности.

Елизавета Балашова

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 126 (5413) от 12 июля 2017 года
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