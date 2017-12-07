Руководители сели за парты

Сотрудники «Техно» поделились опытом бережливого производства

Оптимизация расходов и повышение эффективности деятельности – темы, актуальные для любой организации, будь то крупное промышленное производство или маленькая сельская библиотека. Решить эту задачу стремятся предприятия по всему миру, внедряя в производственные процессы самые различные технологии. Одна из них – «Бережливое производство».

О возможностях ее широкого внедрения на предприятиях региона шла речь на прошедшей недавно встрече главы региона с коллективом рязанского политехнического института, где Николай Любимов предложил создать на базе вуза учебный комбинат по внедрению системы «Бережливое производство». По словам главы, технология очень перспективна и позволит вывести регион на новый уровень.

Между тем в областном центре есть производство, которое имеет пятилетний опыт применения этой технологии. Это завод «Техно» корпорации ТехноНИКОЛЬ. Руководитель ООО «Техно» Павел Морковин в поддержку идеи главы региона предложил поделиться наработками. В результате на базе завода прошел первый обучающий семинар по внедрению бережливых технологий. Получить новые знания приехали сотрудники ведущих предприятий Рязани, представляющих различные сферы – промышленности, образования, в том числе работники муниципальных предприятий.

В семинаре приняли участие министр промышленности и инновационных технологий региона Игорь Авдеев, заместитель главы администрации областного центра Андрей Ульянов, ректор политехнического института Игорь Мурог. Активным слушателем семинара стала главный врач клинической больницы имени Семашко Людмила Сорокина. Участие представителя отрасли здравоохранения в семинаре не случайно – совсем недавно регион объявил о начале реализации пилотного проекта «Бережливая поликлиника», который призван сократить проводимое пациентами в поликлиниках время, оптимизировать работу регистратуры, врачей и лабораторий, создать доброжелательную атмосферу в лечебном учреждении.

Об инструментах построения высокопродуктивной работы и достигнутых результатах рассказала директор по логистике одного из направлений корпорации Татьяна Бертова. Она отметила, что в эффективном производстве не может быть мелочей: каждая деталь – будь то отношения с клиентами, ресурсосбережение или работа над повышением качества – важна для достижения конечной цели. В результате внедрения технологии только за прошлый год эффективность производства ТехноНИКОЛЬ выросла на 15%, а издержки сократились на 20%, что в суммарном выражении составило 100 миллионов рублей. Средняя по компании производительность труда составляет 14 миллионов рублей на человека в год, что примерно в четыре раза выше среднероссийских показателей.

По окончании теоретической части занятий для участников семинара была проведена экскурсия по цехам предприятия, где работа технологий бережливого производства была показана в действии.

Точки зрения

Денис Рогалев,

директор по производству направления «Минеральная изоляция» компании:

– На нашем заводе в год производят более 3,5 миллиона кубических метров утеплителя. Сложно представить, что семь лет назад завод приносил компании убытки. Но всем известно, что за успехами стоят конкретные люди. В хаосе даже талантливые сотрудники не могут реализовать себя. Нужна системная философия для упорядочивания всех процессов. Путь непрерывного совершенствования имеет в своей основе доверие и уважение к людям.

Людмила Сорокина,

главный врач клинической больницы имени Семашко:

– Я с большим удовольствием принимаю участие в работе семинара. Важность темы бережливых технологий трудно переоценить. Бережливое производство – это улучшение деятельности предприятия в целом, в том числе организаций сферы здравоохранения. Для нас, медиков, также актуальны такие понятия, как конкурентоспособность, оптимизация, повышение производительности труда, экономия. Все это позволяет высвободить ресурсы и в результате повысить качество наших услуг, а значит, и уровень жизни рязанцев, к чему нас и призывает глава региона Николай Любимов.

Игорь Авдеев,

министр промышленности и инновационных технологий Рязанской области

– Очень важно, что такая крупная компания внедряет новую философию менеджмента производства. Используя принципы бережливого производства, можно значительно повысить эффективность, качество продукции, производительность труда, снизить затраты, сократить время выполнения заказов, повысить конкурентоспособность. Бережливое производство – это постоянное стремление к устранению всех видов потерь, оно предполагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и максимально ориентировано на потребителя.

Прямая речь

Николай Любимов,

глава Рязанского региона:

«Бережливое производство — это то, что сейчас внедряется почти на всех предприятиях. Это менеджмент, который может быть реализован в любой отрасли — дорожное строительство, промышленное производство, медицина и даже образование. Есть идея создания на базе, возможно, политехнического университета центра обучения и анализа бережливого производства, который мог бы обучать не только наших специалистов, но и привлекать на коммерческой основе из других регионов. «Росатом», если мы это сделаем, нас поддержит. Предварительные договоренности есть. Наша задача — стартовать».