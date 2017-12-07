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Выпуск № 126 (5413)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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По следам великого земляка

00:01 / Общество
Рязанская экспедиция вместе с потомками Петра Семенова-Тян-Шанского пройдет маршрутом легендарного географа
Автор фото: Михаил Скрипников | По следам великого земляка
Фото автора.

12 июля стартует автомобильная экспедиция по Алтайскому краю. Она приурочена к 160-летию со времени, когда этим маршрутом шла партия Русского географического общества вместе с Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским.

Об этом рассказали на пресс-конференции в рязанском музее путешественников. В нынешней экспедиции заняты 18 человек. Среди них путешественники из Рязани, Липецка и Санкт-Петербурга. В экспедиции примут участие прямые потомки великого географа – Александр Тян-Шанский с супругой, дочерью и внучкой, а также двое потомков по двоюродной линии. Участники экспедиции займутся сбором фольклора, гербария, коллекционированием минералов, а также фотосъемкой на всем протяжении маршрута в 1427 километров, который проложен как по равнинным, так и по горным местностям Алтайского края. Поход рассчитан на две недели. В самом начале путешествия пройдет большая встреча со студентами географического факультета Алтайского государственного университета. Одной из задач экспедиции названа корректировка иллюстраций, сделанных художниками экспедиции Тян-Шанского в середине XIX века. Как показывают позднейшие исследования, многие рисунки оказались неточными, приукрашенными. Фотографы экспедиции будут искать зарисованные полтора века назад виды и ракурсы, а затем фотографировать их и совмещать, для того чтобы впоследствии сформировать полноценную экспозицию.

В декабре пройдет выставка, на которой будут представлены артефакты, привезенные из раннее организованных экспедиций на перевал Джуку и ледник Семенова. Здесь также разместят стенды, посвященные 190-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, 160-летию выхода к Иссык-Кулю первого европейца и 120-летию российской статистики, основы которой также заложил наш великий земляк. В одном из мест горного Алтая установят несколько флагов. Одним их них станет флаг Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. На протяжении маршрута экспедиция пройдет не только по безлюдным, диким местам, которые за последние полтора века мало изменились, но и посетит ряд местных достопримечательностей.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 126 (5413) от 12 июля 2017 года
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