Благие намерения

Каким бы ни было это лето, оно никак не помешало планам спортсменов-любителей. Скорее наоборот: календарь состязаний этого года заполнен до отказа.

Начиная с весны нет ни одних выходных, чтобы в одном из городов Центрального федерального округа не проводилось какого-нибудь соревнования, причем на любой вкус! Есть и велозаезды, и заплывы (в том числе и в открытых водоемах), и триатлоны, когда участники преодолевают дистанцию бегом, вплавь и на велосипеде. Для поклонников видов спорта, которые скорее можно назвать экстремальными, предлагаются трейлы и ультратрейлы (очень длинные забеги по пересеченной местности, до 100 и более километров!) и даже марш-броски! На каждое предложение есть спрос, и подобные любительские состязания собирают тысячи участников. Рассчитаны они в первую очередь на любителей, но попробовать свои силы приезжают и те, кто в недавнем прошлом занимался спортом профессионально.

Казалось бы, надо радоваться такому спортивному ажиотажу. Ведь подобное разнообразие востребованных соревнований, рост их количества говорит в первую очередь о том, что все больше людей ведут активный образ жизни, общество в целом становится здоровее, физически как минимум, да и психологически тоже. Между тем увеличение числа спортсменов-любителей актуализировало проблему медицинского обслуживания. Парадоксально, но факт: человек, встав на путь здорового образа жизни и занявшись спортом, нуждается в консультациях врачей- специалистов больше, чем когда он «лежал на диване».

Первая причина, по которой спортсмен-любитель вынужден регулярно обращаться к врачу, это требование организаторов соревнования к участникам предоставлять медицинскую справку, разрешающую человеку «истязать» себя бегом, велосипедом, плаваньем и т.п. на конкретной дистанции. То есть необходимо, чтобы в справке было указано: разрешается гражданину N участвовать в забеге, скажем, на 42 километра. А вдруг спортсмен на дистанции, например, потеряет сознание (тьфу-тьфу-тьфу), зачем организатору нести за него ответственность? Пусть ее несет врач, допустивший спортсмена к старту. Но получить такую справку, как выяснилось, не так-то просто. Терапевт в поликлинике, к которому в первую очередь отправляется спортсмен-любитель, такую справку дать не может, потому как спортивная медицина – отдельная отрасль. Да и вообще, мало ли что говорит пациент о своих спортивных достижениях, о том, что он «уже 10 марафонов пробежал»? У терапевта не было и нет возможности убедиться в этом, наблюдать состояние спортсмена во время таких забегов, и понять причину отказа можно. Где же все-таки взять такую справку? Остаются только коммерческие медицинские центры. Правда, и здесь не каждый терапевт согласится подписать любителю «пропуск» на спортивный праздник. Но есть и те, кто разрешает человеку хоть в космос лететь после нехитрых манипуляций с тонометром.

Все это, безусловно, неправильно и сохранению здоровья не способствует. Ведь справка-разрешение – это мелочь, условность. Гораздо больше спортсмены-любители нуждаются в настоящих консультациях специалистов спортивной медицины. А их в Рязани получить невозможно даже за деньги, в коммерческих медицинских центрах такие врачи не работают. Примечательно, что в Москве эта проблема спортсменов-любителей уже легла в основу успешного бизнеса – спрос породил предложение, причем весьма дорогостоящее. Справка-допуск предлагается за шесть с лишним тысяч рублей. В эту сумму включены более значимые, нежели измерение артериального давления, обследования.

Удалось обсудить эту проблему с заведующим рязанским физкультурно-спортивным диспансером. Увы, взять любителей к себе «на обслуживание» учреждение тоже не может, не позволяют регламентирующие его деятельность документы. Услуги физдиспансера доступны лишь тем, кто либо занимается в спортшколах области, либо состоит в сборных командах.

Что делать? На извечный этот вопрос попробовали ответить законодатели. Профильный комитет Государственной Думы недавно посвятил заседание этой теме. Договорились до того, что отделения спортивной медицины нужно открывать на базе обычных поликлиник. Но пока это только намерения. Будем надеяться, что они воплотятся в жизнь и по возможности скоро.