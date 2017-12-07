Деньги для развития

В бюджет вносятся изменения

Глава региона Николай Любимов провел заседание правительства области. В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Сергей Яковлев, председатель областной Думы Аркадий Фомин, глава администрации Рязани Олег Булеков, председатель Рязанской городской Думы Владислав Фролов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

На заседании утвердили ряд изменений в бюджет региона. В частности, на 45 млн. рублей увеличены расходы на реализацию программы развития агропромышленного комплекса. В том числе 40 млн. рублей будет направлено на возмещение аграриям части процентной ставки по краткосрочным кредитам на проведение сезонных работ.

– Мы обязательно продолжим помогать сельхозтоваропроизводителям, у которых сейчас нелегкая пора, особенно в связи с погодными условиями, – сказал глава региона.

Кроме того, на 11 млн. 343,7 тыс. рублей увеличены расходы на лекарственное обеспечение граждан, на три миллиона рублей – на развитие культуры и туризма в Рязанской области. На заседании был одобрен законопроект, направленный на совершенствование регионального инвестиционного законодательства, создание условий для стимулирования инвестиционной деятельности предприятий и организаций Рязанской области.

– Мы должны упростить порядок заключения соглашений с инвесторами, уточнить его и сделать условия для инвесторов более комфортными. Вместе с тем по результатам оценки эффективности предоставления господдержки в Рязанской области надо внести соответствующие коррективы, для того чтобы не было лазеек для недобросовестных участников инвестиционной деятельности, – сказал Николай Любимов.

Участники заседания одобрили проект постановления, согласно которому с 1 сентября на 4% увеличиваются нормативы государственных академической и социальной стипендий студентам региональных ссузов. Речь также шла о правилах формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. На заседании были внесены изменения в программу развития физкультуры, спорта и молодежной политики. На субсидирование молодежных и детских общественных объединений направлено более 2 млн. рублей. Кроме того, утверждены изменения, предусматривающие приведение региональных нормативно-правовых актов в соответствие с действующим федеральным законодательством.