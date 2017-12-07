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Выпуск № 126 (5413)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Цены – под контроль

00:01 / Из официальных источников

На очередном заседании правительства региона профильные министры отчитались о выполнении поручений, которые ранее дал им глава области. В частности, министр здравоохранения Андрей Прилуцкий доложил губернатору Николаю Любимову о результатах проверочных мероприятий в организациях аптечной сети. По словам министра, в рамках мониторинга цен на жизненно необходимые лекарственные препараты с 3 по 9 июля проведены проверки в 63 аптеках и аптечных пунктах г. Рязани. В работе принимают активное участие волонтерские группы. По итогам сравнительного анализа, разница цен между аптеками на одноименные лекарственные препараты не превышает 1,7%, что свидетельствует о высокой конкуренции в областном центре. В течение этой недели будет проверено еще 60 аптек. Глава региона Николай Любимов поручил продолжить работу по контролю за ценами в аптеках, при этом оперативно размещая информацию о результатах проверок в Интернете.

Дано также поручение максимально активизировать деятельность по проведению централизованных закупок лекарств. «Мы должны сделать все для того, чтобы избежать любых фактов коррупциогенности. Кроме того, это дает возможность приобретать лекарства по более низким ценам», – сказал Николай Любимов.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 126 (5413) от 12 июля 2017 года
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