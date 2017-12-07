С вниманием к людям

На заседании правительства области глава региона Николай Любимов дал руководителям областных министерств ряд поручений, а также заслушал отчеты об исполнении поставленных ранее задач

О работе специального раздела «Солотча», созданного на официальном сайте регионального правительства, доложил Николаю Любимову заместитель председателя правительства области Алексей Тюменев. Он отметил, что на сегодняшний день по вопросу строительства в поселке Солотча поступило четыре обращения, которые находятся на рассмотрении. На одно из них подготовлен и размещен ответ. Вместе с тем ведется работа с администрацией г. Рязани по обобщению аналогичных вопросов жителей, обратившихся в муниципалитет, и размещении в этом разделе информации о градостроительной деятельности. Николай Любимов отметил, что необходимо активизировать информирование населения о созданном на сайте разделе «Солотча». Кроме того, Алексей Тюменев сообщил, что на сервисе видеохостинга Youtube создан канал правительства Рязанской области. Это позволит повысить открытость и информированность населения о деятельности главы региона, исполнительных органов власти и проектной работе. Николай Любимов поручил Алексею Тюменеву обеспечить качественное наполнение созданного канала и безопасность.

Вице-губернатор Сергей Филимонов проинформировал о том, что Министерством культуры Российской Федерации проведена государственная историко-культурная экспертиза и на ее основании подготовлен проект приказа об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия федерального значения «Достопримечательное место «Есенинская Русь». Документ размещен на сайте Минкульта РФ. Глава региона Николай Любимов поручил Сергею Филимонову совместно с начальником государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Олегом Василькиным обобщить замечания и предложения экспертов и общественности по проекту приказа. Сергей Филимонов также обратил внимание на то, что в настоящее время действует введенный федеральным ведомством мораторий на любое строительство на территории досто-примечательного места до вступления в силу этого приказа. По мнению областного прокурора Олега Черныша, неограниченный срок действия моратория ставит под угрозу выполнение ряда федеральных программ. Глава региона Николай Любимов поручил Сергею Филимонову и Олегу Василькину обратиться в Минкульт РФ с тем, чтобы не допустить такой ситуации.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Артемов доложил Николаю Любимову о том, что в рамках исполнения его поручения создан оперативный штаб по организации заготовки кормов и уборке урожая 2017 года. В связи с неблагоприятными погодными условиями наблюдается отставание от плановых показателей по заготовке сена, сенажа и силоса. Штаб работает круглосуточно, регулярно проводятся совещания с главами администраций районов. Глава региона Николай Любимов поручил министру оперативно помогать хозяйствам по мере возникновения проблем.

О ходе благотворительного марафона «С любовью к детям!», инициативу проведения которого поддержал глава региона, проинформировал министр социальной защиты населения Денис Боков. В настоящее время в акции, которая стартовала в регионе 1 июня, приняли участие коллективы 330 предприятий и организаций области, более 100 физических лиц. Собрано 2 млн. 837 тыс. рублей, что уже значительно превысило результат прошлого года.

Министру молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяне Пыжонковой глава региона Николай Любимов поручил возродить календарь спортивных событий, включив в него массовые спортивные мероприятия муниципальных образований региона.

– Такой календарь нужно готовить ежегодно. Эта информация должна быть общедоступной, тогда людям будет легче сориентироваться и спланировать, в каких спортивных мероприятиях они смогут принять участие, – сказал Николай Любимов, отметив, что спортивный календарь дает возможность проанализировать уровень организации и активность физкультурной и спортивной жизни в муниципальных образованиях.

В ходе заседания особое внимание Николай Любимов уделил контролю за качеством работы с обращениями граждан, в том числе тех, которые поступили в адрес Президента РФ В.В. Путина во время «прямой линии». Глава региона отметил также необходимость усиления работы с обращениями граждан в районных центрах, сельских поселениях, где зачастую наблюдается невнимательное и невежливое отношение должностных лиц к заявителям.

– Надо внимательно относиться ко всем обращениям. Президент России В.В. Путин нам в этом отношении подает очень хороший пример. И главное, надо решать те вопросы, которые у людей появляются, – сказал глава региона.

Николай Любимов дал поручение министру печати и массовых коммуникаций Ольге Чуляевой представить план по организации и проведению «прямых линий» с главой рязанского региона на 2017-2018 годы.

Комментируя работу в районах, глава региона назвал недопустимой ситуацию с главой сельского поселения Стрелецкие Выселки, который был задержан сотрудниками ГИБДД за вождение в нетрезвом виде: «В таком случае необходимо сразу принимать решение об увольнении. Мало того, что человек попался пьяным, он еще и вел себя недопустимо, по-хамски».