Технопарк предлагает «Дружбу»

Нет задачи важнее, чем интеграция образования, науки и производства

В начале будущего учебного года в Рязани намечается замечательное событие – открытие детского технопарка. Пользуясь нынешними терминами и имея в виду, что реконструированное для него здание раньше занимал кинотеатр «Дружба», предполагается называть это центром юной технической мысли – «Кванториум «Дружба». Что он будет собой представлять, какие надежды возлагаются на это новшество, корреспондент газеты попросил рассказать директора Ресурсного центра дополнительного образования Валентину Владимировну Егорову.

Р.В. – Валентина Владимировна, мы уже давно мечтали о своем технопарке… Еще два года назад такие учреждения были редкостью, потом они стали распространяться все шире и шире, и, наконец, эта инновационная форма организации научно-технического творчества детей дошла и до нас, хотя некоторым другим регионам об этом по-прежнему приходится лишь мечтать. Видно, есть какие-то аргументы в пользу Рязани?

В.Е. – Да, мы прошли конкурсный отбор. В нашу пользу было то, что в Рязани сложилась одна из лучших практик по развитию научно-технического творчества. Ежегодно ребята успешно участвуют во всероссийских конкурсах и конференциях. Недавно наша команда вернулась с конкурса, организованного для юных техников Союзным государством России и Белоруссии. Участвовало в нем 12 рязанцев: пятеро привезли дипломы победителей, еще пятеро взяли призовые места…

Р.В. – В общем, технопарк Рязань заслужила. Что это даст рязанским школьникам, увлеченным техникой?

В.Е. – Детский технопарк призван вовлекать обучающихся региона в научно-техническое творчество, популяризировать престиж инженерных профессий среди молодежи, стимулировать интерес к сфере инноваций и высоких технологий, совершенствовать систему поиска и поддержки одаренных детей. В нем дети смогут осваивать азы инженерных профессий, востребованных на рынке труда, получать знания и практические навыки по направлениям современного технического творчества и далее работать над созданием тех научно-исследовательских проектов, которые будут необходимы для внедрения в производство. То есть это площадка для интеграции науки, образования и производства. И это самое важное.

По каким основным траекториям будут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы на базе технопарка? Это робо-квантум – робототехника и программирование; аэроквантум – проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов; промышленный дизайн – дизайн и проектирование технологических изделий; итквантум – информатика и информационная безопасность и наноквантум – материаловедение и нанотехнологии.

Р.В. – Поле деятельности впечатляет…

В.Е. – Именно поэтому в создании технопарка участвуют региональные министерство промышленности, инновационных и информационных технологий и министерство экономического развития. Нам помогают и промышленные предприятия. Интеллектуальными партнерами являются РГУ имени С.А. Есенина, Рязанский государственный радиотехнический университет и Рязанский институт (филиал) Московского политехнического университета.

Р.В. – Кто выделяет деньги?

В.Е. – Финансирование осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов.

Технопарк будет не просто учебным заведением, здесь, помимо лабораторий и кабинетов для теоретических занятий и выполнения практических работ, откроется хайтек-цех, где дети смогут познакомиться с самыми передовыми технологиями, современными станками и другим оборудованием, где школьник может, так сказать, материализовать свой технический замысел. Предусмотрен большой демонстрационный зал – как бы испытательный полигон. Испытываться будет то, что дети создадут своими руками. Будут также площадки для отдыха, встреч, общения друг с другом.

Р.В. – И сколько же детей могут воспользоваться всем этим?

В.Е. – В 2017 году мы должны будем принять на обучение 800 человек. В основном это будут дети из всех районов областного центра.

Р.В. – Что намечается в сельских районах?

В.Е. – В апреле этого года состоялся областной форум для работников системы дополнительного образования, где рассматривался вопрос о создании творческих объединений технической направленности в каждом муниципальном образовании. И они уже есть в Спасске, Касимове, Сасове, Кадоме… Многое зависит от квалификации педагогов дополнительного образования. И здесь им на помощь обязательно придет «Кванториум «Дружба». Это место, где будут проходить встречи, конференции, семинары для тех, кто должен, по сути дела, готовить будущих инженеров. Создание технопарка является частью большой работы, которая ведется в регионе по подготовке специалистов для промышленных предприятий.