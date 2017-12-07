Экспорт… по интернету

Предприниматели региона смогут дистанционно обучаться онлайн-торговле

Предпринимателям региона стал доступен бесплатный дистанционный курс «Возможности онлайн-торговли для экспортеров» на образовательном портале www.exportedu.ru. Из курса они узнают о возможностях трансграничного онлайн-экспорта как одного из наиболее удобных каналов торговли с зарубежными партнерами. Школа экспорта Российского экспортного центра объявила о старте дистанционного обучения.

Малому и среднему бизнесу Рязанской области также доступно очное обучение, которое проводится на базе Гарантийного фонда Рязанской области. Со старта образовательной программы в 2017 году обучение прошли 36 предпринимателей.

«Курс для экспортеров является уникальным, он раскрывает не только тонкости и особенности ведения онлайн-торговли, но и то, как эти механизмы можно использовать применительно к практической деятельности. И уже сегодня этот курс может пройти любой предприниматель на образовательном портале www.exportedu.ru», – подчеркивает генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина.

«Интернет-продажи – это один из наиболее удобных и популярных каналов осуществления покупок, именно по этой причине мы уделяем ему столь много внимания. Этот курс предназначен для тех компаний, которые осознают, что онлайн-торговля уже настолько глубоко вошла в нашу привычную жизнь, что игнорировать ее при организации экспортных продаж просто неконструктивно», – отмечает управляющий директор по международному продвижению торговли РЭЦ Михаил Мамонов.

Курс о возможностях электронной торговли для экспортеров знакомит слушателей с моделями торговли, используемыми при онлайн-экспорте; маркетинговыми инструментами для повышения продаж; особенностями оплаты товаров онлайн; учетом валютных операций; спецификой фулфилмента онлайн-продаж и практическими рекомендациями по организации онлайн-экспорта.

Для того чтобы пройти дистанционное обучение по курсу «Возможности онлайн-торговли для экспортеров», необходимо зарегистрироваться на образовательном портале www.exportedu.ru и выбрать курс в разделе «Список курсов». По итогам обучения слушатель получает удостоверение о прохождении обучения.

Подготовлено по материалам Школы экспорта РЭЦ