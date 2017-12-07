Фестиваль молодых семей ЦФО расширяет географию

Стало уже доброй традицией проводить в Клепиковском районе, у деревни Заводская Слобода, на берегу реки Пры, фестиваль молодых семей Центрального федерального округа «Мама, папа, я». Он приурочен к Дню семьи, любви и верности.

Фестиваль включен в план практических дел «Молодежь Центрального федерального округа» и организован при поддержке правительства региона, областного отделения Российского союза молодежи и национального парка «Мещерский».

В этом году на фестиваль собрались участники из Рязанской, Воронежской, Липецкой, Ярославской, Орловской, Курской, Московской областей и Москвы. Всего – более восьмидесяти семей.

Ненастная погода не испугала, активные семьи приехали сюда даже с совсем маленькими детьми. Супруги Андрей и Алена Левашовы из Милославского района на фестиваль приехали вместе с двумя сыновьями: четырехлетним Алешей и трехмесячным Мишей. На вопрос, не сложно ли здесь находиться с малышами, Алена ответила, что нет. «Мне нравится, как здесь все организовано», – сказала она.

На открытии фестиваля побывал глава региона Николай Любимов. «Замечательно, что вы находите время, силы и возможность приезжать сюда, – приветствовал он участников. – Хотел бы вам пожелать любви и верности, чтобы в ваших семьях никогда не было скучно».

Николай Любимов отметил и то, что Всероссийский день семьи, любви и верности имеет особенное значение для жителей Рязанской области, поскольку родиной Февронии является рязанское село Ласково, и история любви святых князя Петра и девы Февронии начиналась на рязанской земле.

По его словам, семьи, собравшиеся на фестивале, подтверждают своим примером большое значение дружной сплоченной семьи для общества и государства. «Вам интересно друг с другом жить и отдыхать. Это замечательно. В таких семьях растут уверенные в себе дети, окруженные заботой, а бабушки и дедушки не остаются одинокими. Там, где «мама, папа, я» соединены в единое целое, – люди счастливы», – сказал Николай Любимов.

Основной целью фестиваля «Мама, папа, я» на протяжении девяти лет неизменно остается укрепление престижа и роли семьи в обществе, пропаганда семейных отношений и здорового образа жизни. И он, безусловно, вносит свою лепту в выполнение задач, поставленных Майским указом Президента «О мерах по реализации демографической политики в Российской Федерации».

На этот раз в течение трех дней проводились творческие и спортивные соревнования, ежегодный командный чемпионат по грилю, тренинги со специалистами, оказывающими социальную, психолого-педагогическую, юридическую помощь.

Семья Алексея и Анны Сидоровых – из Орла. О фестивале молодая семья узнала от друзей. «Когда они нам взахлеб рассказывали, как здесь здорово, мы решили, что обязательно должны поучаствовать, – поделился Алексей. – Палатку взяли у знакомых, и, прежде чем собраться в путь, тренировались собирать ее дома». Анна поддержала супруга и, по ее словам, не пожалела, потому что фестиваль их сплотил еще больше и позволил познакомиться с другими семьями.