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Выпуск № 126 (5413)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Красочное сочетание

00:01 / Праздник
На «Малине-2017» гости соткут ягодный ковер
Красочное сочетание

Акция, объединяющая всех любителей малины и активного летнего отдыха, состоится в финале праздника. Об этом рассказал министр культуры региона Виталий Попов на пресс-конференции, посвященной ежегодному празднику сладкой ягоды в рыбновском селе Новоселки. В пресс-конференции приняли участие заместитель министра экономического развития области Нина Соломонова и юный рязанский кулинар, участник телешоу «МастерШеф. Дети» Андрей Сапий, который приготовит свой малиновый десерт для гостей торжества.

Гастрономический фестиваль «Малина» проходит в Новоселках с 2007 года. Издавна местные жители выращивали более 20 сортов малины, которую отправляли в Москву, Рязань и другие города. Сегодня под выращивание яркой ягоды в селе отведено более двух гектаров земель. Гостей будут ждать с 11.00 15 июля: на улицах села заработают интерактивные площадки для взрослых и детей. Туристы попробуют себя в народных ремеслах, сыграют в игры, послушают народную музыку в исполнении лучших фольклорных коллективов области и, конечно, попробуют различные ягодные лакомства. «В этом году нам не особенно повезло с погодой, поэтому «в гости к малине» приедут клубника, смородина и другие ягоды», – поделился Виталий Попов. Помимо угощений «ягодного рынка», посетители попробуют блюда, приготовленные шеф-поварами ведущих ресторанов Рязани. В празд­ничном меню – перепечина из судака в малиновой пастиле, королевские креветки с малиновым соусом, десерты и другие яства.

Для любителей садоводства состоится встреча с кандидатом сельскохозяйственных наук, телеведущей Октябриной Ганичкиной. И, конечно, фестиваль не обойдется без награждения обладателя лучшего «малинового костюма». Нарядиться и принять участие в конкурсе смогут все желающие – от мала до велика.

В 2016 году фестиваль «Малина» посетили более 5 тысяч туристов из нескольких регионов страны. В 2017 году праздник был включен в раздел «Лучшие события 2017 года» Национального календаря событий России. Рязанцы смогут попасть на торжество не только на личном, но и на общественном транспорте: специальные платные автобусы будут отправляться в Новоселки с Приокского автовокзала начиная с 10.30.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 126 (5413) от 12 июля 2017 года
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