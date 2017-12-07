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Выпуск № 126 (5413)
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Главная страница / Рязанские новости / 12 июля 2017 года
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Вести районов

00:01 / Вести районов

СКОПИН. Сотрудники филиала ОАО «РОЭК» «Скопинские городские распределительные электрические сети» проводят в районном центре плановые ремонтные работы на объектах электросетевого хозяйства и подготовку к осенне-зимнему периоду. На сегодняшний день отремонтированы линии на улицах Афиногенова, Казимирова, Правды и в переулке I-й Поташный. Ведутся работы на улицах Советской, Лермонтова, Пушкина, Орджоникидзе и начаты в микрорайоне Октябрьском. Работники предприятия меняют электрические провода на новые и деревянные энергоопоры на железобетонные, а также ставят на фасады домов электрические счетчики. Планируется заменить 7 километров проводов и 206 энергоопор.

РЫБНОЕ. В Костромской области прошел Всероссийский форум молодых семей. Участниками форума стали более 100 семей из 46 регионов России. Рязанскую область на форуме представила семья Черепановых из Рыбновского района – обладатель Гран-при областного фестиваля «Во!СемьЯ!». Форум был приурочен к Дню семьи, любви и верности. В его программу вошли дискуссии о современных семейных ценностях, тренинги, семинары, мастер-классы. Участники обсудили семейный туризм и способы решения внутрисемейных конфликтов.

ПРОНСК. В населенных пунктах Погореловского поселения посыпали щебнем грунтовые дороги. На улице Луговой в селе Маклаково теперь хороший подъезд к жилым домам. Завезен щебень на улицу Новую. Почти заново отсыпана дорога на улице Полевой. Выполнен ямочный ремонт на улицах Садовой и на Молодежной. В деревне Кисьва дорожные работы начались весной, приведена в порядок дорога к местному кладбищу. В деревне Денисово отсыпаны улицы Заречная и Речная.

РЯЖСК. В районном центре благоустроят Железнодорожный парк. Презентация дизайн-проекта прошла 2 июня. По итогам аукциона определена подрядная организация, которая будет выполнять ремонт и благоустраивать парковую зону. Работы начнутся в ближайшее время.

ЧУЧКОВО. Руководители сельхозпредприятий района обсудили будущий урожай. По мнению ведущих аграриев района, урожай зерновых будет неплохим. Во всех хозяйствах района посеяно 6845 гектаров озимых, яровых – 5914 гектаров. Общая площадь зерновых – 12759 гектаров. Подсолнечника, рапса и сои – 1539 гектаров. Львиная доля посевных у ООО «ОКА-МОЛОКО».

ШИЛОВО. В районном центре прошли соревнования по летней ловле рыбы на фидерную и поплавочную снасти. Среди 47 участников были шиловцы и гости из Рязани, Спасска, Архангельска, других городов. Абсолютным чемпионом стал Эдуард Малышкин из Шилова, он же поймал самую крупную рыбу. Победители и призеры награждены грамотами и призами от сети магазинов «Мечта рыбака» (Рязань), а также «Робинзон», «Рыболов» (Шилово).

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 126 (5413) от 12 июля 2017 года
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