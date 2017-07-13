Команда Главного управления МЧС России по Рязанской области прошла в полуфинал соревнований по мини-футболу Спартакиады «Динамо»

11 июля прошли завершающие игры группового турнира по мини-футболу Спартакиады областной организации «Динамо» по физкультурно-массовым и служебно-прикладным видам спорта. В соревновании принимали участие 10 команд различных силовых ведомств Рязани и их учебных заведений. Матчи проходили на стадионе «Спартак».

В последней игре группового тура команда ГУ МЧС России по области выиграла у команды регионального УМВД России и вышла в полуфинал, где встретится с командой Академии ФСИН России.

Источник: сайт Главного управления МЧС России по Рязанской области