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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязань посетил первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

09:48 / Общество
Рязань посетил первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

Визит Главы Русской Зарубежной Церкви в Россию начался в столице. Владыка вместе с делегацией посетил Покровский монастырь, где поклонился мощам блаженной Матроны Московской, побывал в городе Мещовске и местном Георгиевском монастыре. Многие из настоятелей этой обители до революции назначались из братии Оптиной пустыни. Именно в Оптину затем и отправилась делегация Русской Зарубежной Церкви, а оттуда выдвинулась в пределы Рязанского края.

Как сообщает сайт Рязанской епархии, владыка вместе со своими спутниками посетил Николо-Ямской храм, где паломники смогли поклониться мощам блаженной Любови Рязанской. И, конечно, гостям не могли не показать Кремль – визитную карточку города, которую сами горожане предпочитают тепло называть сердцем своей родной Рязани.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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