Рязань посетил первоиерарх Русской Зарубежной Церкви митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион

Визит Главы Русской Зарубежной Церкви в Россию начался в столице. Владыка вместе с делегацией посетил Покровский монастырь, где поклонился мощам блаженной Матроны Московской, побывал в городе Мещовске и местном Георгиевском монастыре. Многие из настоятелей этой обители до революции назначались из братии Оптиной пустыни. Именно в Оптину затем и отправилась делегация Русской Зарубежной Церкви, а оттуда выдвинулась в пределы Рязанского края.

Как сообщает сайт Рязанской епархии, владыка вместе со своими спутниками посетил Николо-Ямской храм, где паломники смогли поклониться мощам блаженной Любови Рязанской. И, конечно, гостям не могли не показать Кремль – визитную карточку города, которую сами горожане предпочитают тепло называть сердцем своей родной Рязани.