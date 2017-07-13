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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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Рязанцы могут следить за реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», используя социальную сеть «ВКонтакте»

10:12 / Актуально

В этой социальной сети появилась открытая группа. Любой зарегистрированный пользователь может ознакомиться с информацией о реализации проекта, задать интересующие вопросы, принять участие в обсуждении технологий дорожного строительства и поделиться фотографиями.

Исполняющий обязанности министра транспорта и автомобильных дорог области Владимир Гуйда уверен, что с помощью социальной сети работы по приведению в порядок транспортной инфраструктуры региона будут более эффективны.

– Дороги должны быть не «для галочки», а для людей. Росавтодор принял правильное решение о создании аккаунтов в социальной сети всех агломераций, которые вошли в федеральный проект. Прямое общение с автолюбителями и пешеходами позволит четко контролировать исполнение проекта, а главное, сделает выполнение поставленных задач максимально прозрачным, – подчеркнул Владимир Гуйда.

Помимо этого, вся информация, включая нормативно-правовые документы, перечни объектов и карты с ремонтируемыми участками, будет размещена на официальном сайте министерства.

Источник: сайт министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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