В Рязанской области очистили берег Святого озера

В Год экологии в регионе активно продолжается уборка мусора на берегах водоемов в рамках Всероссийской акции «Вода России»

Традиционно был приведен в порядок берег озера Святое, расположенного в 3-х километрах от села Нармушадь Шиловского района. Озеро поистине уникальное, оно имеет абсолютно круглую форму, закрытый гидрологический режим, отсутствие водорослей, удивительно чистую воду, наряду с чистейшим белым песком, образующим дно и берег водоема. Максимальная глубина озера – 27-29 метров. Озеро пользуется большой популярностью, летом здесь отдыхают не только местные жители, но и гости нашего региона.

В уборке берега озера Святое приняли участие более 50 человек. Было собрано и вывезено около 20 мешков мусора (отходов, порубочных остатков), были перекопаны места кострищ, обустроена волейбольная площадка, размещены информационные таблички.

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области