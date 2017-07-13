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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области очистили берег Святого озера

10:28 / Экология
В Год экологии в регионе активно продолжается уборка мусора на берегах водоемов в рамках Всероссийской акции «Вода России»

Традиционно был приведен в порядок берег озера Святое, расположенного в 3-х километрах от села Нармушадь Шиловского района. Озеро поистине уникальное, оно имеет абсолютно круглую форму, закрытый гидрологический режим, отсутствие водорослей, удивительно чистую воду, наряду с чистейшим белым песком, образующим дно и берег водоема. Максимальная глубина озера – 27-29 метров. Озеро пользуется большой популярностью, летом здесь отдыхают не только местные жители, но и гости нашего региона.

В уборке берега озера Святое приняли участие более 50 человек. Было собрано и вывезено около 20 мешков мусора (отходов, порубочных остатков), были перекопаны места кострищ, обустроена волейбольная площадка, размещены информационные таблички.

Источник: сайт министерства природопользования Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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