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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанской области определены самые востребованные профессии

10:32 / Экономика

На сегодняшний день численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости населения – 4,4 тысячи человек. Всего в базе данных вакансий, заявленных работодателями, порядка 12,3 тысячи предложений рабочих мест. Таким образом, на одного человека, ищущего работу, приходится 2,8 вакансии. Уровень регистрируемой безработицы в регионе составляет 0,8 процента. Уровень безработицы, определяемый по методологии МОТ, – 3,6 процента. По данному показателю наш регион среди лучших и занимает третье место в ЦФО.

Самыми востребованными профессиями в первом полугодии были такие, как: швея, кондуктор, повар, токарь, медицинская сестра, воспитатель, водитель. Работодатели региона нуждались в сельскохозяйственных кадрах – животноводах, агрономах, механизаторах, рабочих зеленого хозяйства. По-прежнему остаются востребованными рабочие специальности, связанные со строительством, среди них: бетонщик, штукатур, каменщик, облицовщик-плиточник, маляр. Среди специалистов с высшим образованием спрос сохраняется на врачей, учителей, инженеров разных направлений, бухгалтеров.

Согласно разработанным министерством прогнозным оценкам рынка труда на семь лет, построенным на основе анкетирования более 5 тысяч работодателей региона, потребность в рабочих кадрах составит более 60 процентов.

Источник: министерство труда и занятости населения Рязанской области

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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