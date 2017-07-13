В Рязанской области элеваторы и хлебоприемные предприятия готовы к приемке и хранению зерна урожая 2017 года

Приемку и хранение зерна осуществляют в области 18 предприятий мукомольной и комбикормовой промышленности

В настоящее время мощность единовременного хранения зерна на элеваторах и у сельхозпроизводителей области составляет 2001 тыс. тонн. 854 тыс. тонн из них – на элеваторах области. На сегодня загруженность элеваторов составляет около 16 процентов. Сельхозтоваропроизводители имеют собственные мощности по хранению зерна в объеме 1147 тыс. тонн, сообщили в региональном минсельхозе.

По состоянию на 1 июля на хлебоприемных предприятиях области находилось 149 тыс. тонн зерна, в т. ч. 123,8 тыс. тонн пшеницы.

Имеющиеся мощности с учетом их загруженности позволят сохранить выращенное и убранное зерно нового урожая.

На хлебоприемных и зерноперерабатывающих предприятиях области имеется более 40 зерносушилок, общая производительность которых составляет более 1400 тонн/час.