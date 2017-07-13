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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 30 преступлений

10:42 / Общество
16 из них совершены на территории Рязани

По информации сайта регионального УМВД России, зафиксировано одно причинение тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 19 краж, 6 фактов пресечения незаконного оборота наркотиков. При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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