По информации сайта регионального УМВД России, зафиксировано одно причинение тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 19 краж, 6 фактов пресечения незаконного оборота наркотиков. При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.
За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 30 преступлений
10:42 12.07.2017 / Общество
16 из них совершены на территории Рязани
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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