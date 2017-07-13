За прошедшие сутки в Рязанской области зарегистрировано 30 преступлений

16 из них совершены на территории Рязани

По информации сайта регионального УМВД России, зафиксировано одно причинение тяжкого вреда здоровью, один грабеж, 19 краж, 6 фактов пресечения незаконного оборота наркотиков. При охране общественного порядка на улицах Рязани сотрудники полиции задержали 8 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. За совершение мелкого хулиганства задержано 5 человек.