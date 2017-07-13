Рязанцам напоминают: сегодня свой профессиональный праздник отмечают стюардессы

Ежегодно 12 июля празднуется Всемирный день бортпроводника гражданской авиации

Его отмечают представители одной из самых романтичных специальностей в мире, больше известные нам как стюарды и стюардессы. Может показаться удивительным, но этой профессии уже более 80 лет. Считается, что она возникла в Германии в 1928 году, когда на борт самолета стали брать специального человека, в чьи обязанности входило обеспечение сервиса во время полета. Прежде этим занимался второй пилот самолета, что было рискованно с точки зрения безопасности полета. Сначала функции бортпроводников выполняли мужчины – чаще всего ими были бывшие официанты дорогих ресторанов. Однако уже в 1930 году в Соединенных Штатах возникла идея привлечь к работе привлекательных девушек – это должно было стать дополнительной рекламой пассажирских авиаперевозок. Существовал и еще один довод в пользу представительниц прекрасного пола: они меньше весили, что имело большое значение для самолетов того времени, сообщает сайт «Календарь событий».