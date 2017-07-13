Внутренние вступительные испытания проходят для поступающих на факультеты русской филологии и национальной культуры, физической культуры и спорта, естественно-географический, физико-математический факультеты и другие. Для желающих обучаться на очной, очно-заочной (бюджетной) формах бакалавриата внутренние испытания пройдут до 19 июля, сообщает сайт вуза.
В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина начались внутренние вступительные экзамены
10:58 12.07.2017 / Актуально
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
Ранее по теме:
Рязанцы могут следить за реализацией проекта «Безопасные и качественные дороги», используя социальную сеть «ВКонтакте»
С 1 сентября «подрастут» стипендии рязанских студентов