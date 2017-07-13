В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина начались внутренние вступительные экзамены

Внутренние вступительные испытания проходят для поступающих на факультеты русской филологии и национальной культуры, физической культуры и спорта, естественно-географический, физико-математический факультеты и другие. Для желающих обучаться на очной, очно-заочной (бюджетной) формах бакалавриата внутренние испытания пройдут до 19 июля, сообщает сайт вуза.