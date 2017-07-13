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Главная страница / Рязанские новости / 13 июля 2017 года
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В Рязанском госуниверситете имени С.А. Есенина начались внутренние вступительные экзамены

10:58 / Актуально

Внутренние вступительные испытания проходят для поступающих на факультеты русской филологии и национальной культуры, физической культуры и спорта, естественно-географический, физико-математический факультеты и другие. Для желающих обучаться на очной, очно-заочной (бюджетной) формах бакалавриата внутренние испытания пройдут до 19 июля, сообщает сайт вуза.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 12 июля 2017 года
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