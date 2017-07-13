Молодые художники представят рязанцам «Новый реализм»

В экспозицию под названием «Новый реализм. Реформация» войдут более десяти арт-объектов и живописных работ молодых художников, рассказывающих о том, что такое «новый реализм» для них сегодня

По информации сайта «Вездекультура», свои работы представят Екатерина Дацко, Владислав Ефремов, Маргарита Колесник, Шариф Одинаев, Алена Печникова, Екатерина Сергеева, Ирина Синицына, Анна Филимонова, Валентин Шунков, с перфоманса которого начнется открытие выставки.

Последний обозначил и концепцию экспозиции: «Новый реализм» жив и развивается. Художники по-разному вплетают жизнь в свои работы, теперь это называется актуальным искусством. Концепция не устарела, но изменилась действительность. Мы реформируем «Новый реализм» для его восхождения, вписав его в современные грубые рамы. Мы свернем и ограничим его свободу под стать современной действительности. Для этого своим проводником и отправной точкой мы выбрали творчество Ива Кляйна, олицетворявшего светоч свободы от формы и условностей».

Выставка откроется 16 июля в 17.00 в Галерее-бутик-студии «Люди» по адресу: Первомайский проспект 56, этаж 2, офис 224.